İSKİ Su Tasarrufu Uyarısı Yaptı! Su Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Kuraklık noktasında olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkat çeken İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İstanbulluların su tasarrufu yapması gerektiğini ifade etti. Yazılı açıklama İSKİ tarafından gerçekleşti ve iklim değişikliğinin yaşandığı ve kuraklığın etkilerinin daha fazla hissedildiği bu günlerde suyun tasarruflu bir şekilde kullanılması gerektiği açıklandı.

İstanbulluların aile bütçesine katkı sağlayacak ve su israfını azaltacak bazı tasarruf önerilerini paylaşan İSKİ gündemde yer aldı. Bu öneriler arasında damlatan muslukları tamir ettirmenin yılda ortalama 6 tansiyon boşaltmasına engelleyeceği yönünde yazılan madde dikkat çekti. Sizler için haberimizin devamında su tasarrufu yapmak için izlemeniz gereken yolları sıraladık.

Evlerimizde su sarfiyatının 160'tan fazlası banyoda ve tuvaletlerde gerçekleştirmektedir. Musluk başlıklarına tarlatör takarak akan suda %50 oranında tasarruf sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra musluklarınızın altında yer alan vanaları bir miktar kısmanız da su tasarrufu yapmanıza yardımcı olacaktır. Günde 700 litreye kadar sızdıran bir tuvalet rezervuarının su sarfiyatına neden olabileceğini hatırlamanız gerekmektedir. Eğer mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlerle değiştirmek çok büyük bir değişime yol açabilir. Bunun yanı sıra banyoda geçirdiğiniz süreyi de yalnızca bir dakikalığına kısaltmak yıl içerisinde ortalama 16 ton suyu kurtaracaktır.

Duş alırken sabun kullandığınız sırada suyu açık bırakmamanız ya da elinizi yüzünüzü yıkarken ya da tıraş olurken musluğu kapatmanız suyun yüzde 75'ini boşa harcamanızı önleyecektir. Akan suyu kombinin suyu ısıtması beklerken bir kapta biriktirmeniz de bu suyu farklı ihtiyaçlarınız için kullanmanıza olanak sağlar.

Arıtma suyu kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanabilirsiniz ya da sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde gerçekleştirmenizi tavsiye edilmektedir. Halıları yıkamak yerine eğer mümkünse silmek su tasarrufu yapmanızı sağlar ve arabalarınızı yıkarken de akan su yerine kova ve fırça ile yıkamanız tavsiye edilir.