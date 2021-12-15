Ziraat, Vakıfbank, Halkbank Duyuru Yaptı, Müjdeli Haberi Genel Müdürleri Verdi

Maddi sıkıntı çekenleri rahatlacak haber, kamu bankaları tarafından geldi. Devlet ve bakanlık destekli bu kredi çalışmalarına katılarak, sizlerde acil ihtiyaçlarınızda kredi kullanabilir ve bu kullandığınız krediler ile birlikte hemen sonuç alabilirsiniz. Maddi sıkıntı çeken kişiler için adım atan Hükümet yetkileri, özellikle kamu bankaları aracılığı ile vatandaşların son zamanlardaki durumunu gidermek istiyor. Sizlerde eğer banka borçlarınızı ödemek istiyorsanız veya bankalardan kredi alıp rahat bir nefes almak istiyorsanız bu kampanya size göre...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yaptıkları duyuru sonrasında bankaya borcu olan vatandaşlar için borç kapatma kredisi vereceklerini açıkladılar. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu bu duyuru sonrasında borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilerin hangi şartlarda onay alacakları hakkında bilgileri paylaştı.

Banka borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız güncel olan banka borçlarımız için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kamu bankaları sizlerin sadece güncel olan ihtiyaç kredisi ve güncel olan kredi kartı borçlarınız için sizlere borç kapatma kredisi imkanı sağlar. Bankalardan konut kredisi ve buna benzer yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullandıysanız bankalar bu krediler için borç kapatma kredisi imkanı sizlere sağlamaz.

Ayrıca bankalardan icralık olan vatandaşlar da Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak kredi başvurusu yapsalar bile kara liste müşterisi olduğu için kredi onayı alamazlar. Size en yakın banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilir kimlik ve gelir belgenizi bankaya götürerek işlem yapabilirsiniz.

Bankalar ayrıca ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar için devlet destekli olarak krediler vermektedir. Bu kredileri de başvuru yapmak istiyorsanız bankaların resmi internet sitelerine girerek işlem yapabilir ve kredi kullanmak için detayları öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden sadece ihtiyaç kredisi için destek almak istiyorsanız banka mobil uygulamasını da kullanarak 50.000 TL'ye kadar internet bankacılığı kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Verilecek olan tüm kredilerde banka 24 ay vade ile işlem yaparken 50.000 TL altında Kredi kullanan kişiler için 36 ay vade ile kredi kullandırmaktadır.