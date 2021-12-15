Ziraat Bankası ve 3 Banka Daha Artan Faizlere İnat Vatandaşlara Desteğe Devam Ediyor: 3 Ay Ödemesiz Kredi Fırsatı!

Artan faiz ve döviz kuru bankalardan nakit ihtiyacı olan kişilerin alacakları ihtiyaç kredilerinde de oldukça sıkıntı yaratmaktadır. Bankalar yapmış oldukları son kampanyaları ile birlikte özellikle vatandaşlarına düşük faiz oranları ile kredi vermeye çalışıyor. Düşük faizli ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankaların başında gelen Ziraat Bankası yapmış olduk kampanya sonrasında diğer özel bankalara da örnek oldu. Banka üzerinden başvuru yaparak 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilir 3 ay ilk ödeme taksitinizi erteleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat bankası ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet vermektedir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden istedikleri zaman nakit imkanından faydalanabileceklerini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar belirli şartlar dahilinde hemen bu bankadan 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilir. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek başvurunuzu gerçekleştirebilir ve düşük faiz oranları ile 100.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

DenizBank

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler hem mesaj atarak hem de internet sitesine girerek oturdukları yerden işlem yapabilecek. Banka faiz oranlarına inat olarak Denizbank düşük faiz oranları ile kredi imkanı tanıyor. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirli şartlara uygun olmaları durumunda banka üzerinden istedikleri zaman başvuru yapabilecektir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazılı boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj ile gönderin.

İş Bankası

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara müjdeyi verdi. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine gitmeden bankadan resmi internet sitesine girerek buradan düşük faizli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar belirli şartlara uygun olmaları durumunda istedikleri zaman bu krediyi kullanabilecek.

TEB

TEB Bankası düşük faiz oranlı krediler için SMS kredi kampanyası başlattı. Cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek t.c. kimlik numaranızı yazabilir bu mesajı 44 66 numarasına gönderebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvuru sonuçlanacak ve 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler gelecektir.