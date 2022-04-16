Ziraat Kart Olan Var mı? Bu kişiler için önemli haber duyuruldu! 10.000 TL hesabınıza yüklenir

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların bankamatik kartı olması ile birlikte 10 bin TL'ye kadar gelir belgesiz onay alabileceği haberini duyurdu. Ziraat Bankası nakit kredi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere hızlı birşekilde sonuç verilecektir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapacak olan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi kullanacakları için 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak, nakit kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası kartı olan kişilerin emekli olması ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda düşük faiz oranları ile birlikte bu banka üzerinden hemen işlemlerini gerçekleştirerek, acil ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası bankamatik kartı olan vatandaşlar onbinde ile başvuruyu en kolay birşekilde nasıl yapabilir?

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, bankamatik kartı olması durumunda bankanın mobil uygulaması, şifresi olan internet bankacılığı şifresini alarak banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası bankamatik kartı üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan nakit kredi için başvuruda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası bankamatik kartı üzerinden işlem yapacak olan kişiler, mobil uygulama üzerinden onay almış oldukları tutarı, bankamatik hesabına yatırabilir ve en yakın bankamatikten çekebilir.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler internet bankacılığı kullanmıyorsa bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve nakit kredi kullanabilir. Banka şubelerinden ve banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden de detayları öğrenebilir ve nakit kredi hakkında bilgiler alabilirsiniz.