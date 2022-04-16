Kimlik Numarası Sonu 0-8 arasında olanlara duyuru yapıldı! 15.000 TL Ödeme. 15.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilere son dakika haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın varsa hemen şartlara uygun olarak nakit başvurusunda bulunabilirsiniz. Nakit kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte bankadan başvuru yaparak kredi onayı alacaklardır.

Nakit ihtiyacı olan kişilere, son dakika açıklaması Yapı kredi bankası üzerinden geldi. TC kimlik numarasına göre verilecek olan bu ödemelerde Yapı Kredi Bankası 15.000 TL'ye kadar hemen hesaplara ödeme atacak! Nasıl mı? Başvuru yaparak hemen işlemlerinizi gerçekleştirirseniz ve bu bankada hesabınız varsa şubeye gitmeyeceksiniz. Başvuru yapan kişilere anında kredi onayı verilmektedir. 15.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir.

15.000 TL Başvuru

Yapı Kredi Bankası üzerinden 15.000 TL başvuru yapmak için hemen işlemlerinizi SMS ile yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde kredi sonucunu verecektir. Yapı Kredi Bankası nakit kampanyasına katılacak olan kişilere, uygun faiz oranları ile kredi imkanı sunulmaktadır.

SMS ile başvuru için Bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı eksiksiz olarak yazın boşluk bırakın ve Aylık gelirinizi yazarak (Emekli olanlar emekli maaşını yazsın) 4411 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız.

Yapı kredi bankası SMS ile kredi onayı alan kişiler, en yakın banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile onaylanan mesajı kullanabilirler. SMS ile kredi kullanacak olan kişiler, başvuru yaptıklarında onay alırsa ayrıca banka hesabı olması durumunda bu onaylı mesajı Yapı kredi bankası mobil uygulaması üzerinden de kullanabilirler. Yapı kredi bankası mobil uygulaması üzerinden işlem yapmak isteyenlere banka internet bankacılığı şifresi ile birlikte destek vermektedir. İnternet şifrenizi aldıktan sonra başvurunuzu yaparak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Yapı kredi bankası resmi internet sitesi üzerinden de referans numarası alarak kredi kullanabilirsiniz.