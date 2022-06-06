Lübnan, ABD'yi İsrail Deniz Sınırı Görüşmelerinde Arabuluculuk Yapmaya Davet Edecek

Lübnan, bir geminin İsrail için gaz üretmek üzere tartışmalı sulara gelmesinden sonra, ABD'yi dolaylı deniz sınırı görüşmelerinde arabuluculuk yapmaya devam etmeye çağırmayı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve bekçi Başbakan Najib Mikati Pazartesi günü bir araya geldi ve ABD'li kıdemli enerji danışmanı ve arabulucu Amos Hochstein'ı Beyrut'a davet etmeyi kabul etti.

Başkan Aoun'un uluslararası işbirliği danışmanı olan Parlamento Üyesi Elias Bou Saab'ın, toplantının ardından bir ziyaret için bir tarih planlamak üzere Hochstein ile konuştuğu bildirildi.

İsrail savunma bakanlığı, anlaşmazlığın Amerikan arabuluculuğu yoluyla çözüleceğini söyledi. Lübnan ve İsrail'in diplomatik ilişkileri yok ve resmen düşmanlar.

Energean'ın işlettiği bir gemi İsrail'e gaz üretmek üzere Pazar günü tartışmalı sulara geldi ve Lübnanlı yetkilileri kızdırdı.

İsrailli yetkililer, Karish sahası olarak bilinen bölgenin münhasır ekonomik bölgesinin altına düştüğünü söylüyor. Lübnan, alanın bir kısmının müzakere altında olduğu iddia edilen deniz topraklarına girdiğini söyledi.

Onlarca yıldır devam eden anlaşmazlığı çözmek için bir önceki tur müzakereler Ekim 2020'de Güney Lübnan'daki BM barış gücü karargahında başladı, ancak müzakereler haftalar içinde durdu.

Hochstein o zamandan beri çıkmazı kırmak için Beyrut ve Tel Aviv arasında mekik diplomasisine başvurdu, ancak başarılı olamadı.

İsrail enerji bakanı Karine Elharrar, iki ülke arasında gerginlikler yaşanmasına rağmen , olası bir çatışmayla ilgili endişeleri reddetti ve Lübnan'ın bölge üzerindeki iddialarını “gerçekten çok uzak” olarak nitelendirerek reddetti.

Bu arada üst düzey Lübnanlı yetkililer, İsrail'i tartışmalı sulara saldırmakla suçladı. Başbakan Mikati, İsrail'in müzakereleri kendi lehine çevirmek için bir "oldu bitti" empoze ettiğini söyledi.

'On yıllık fırsatı kaybettik'

Lübnan, İsrail'in Karish sahasında gaz üretme hazırlıklarını durdurmaya çalışırken, uzmanlar üst düzey Lübnanlı yetkilileri, iddialarını mümkün olan en geniş deniz alanı kapsamına almadıkları için kınadılar.

2011 yılında Lübnan , Karish sahasıyla kesişmeyen Hat 23 olarak adlandırılan Akdeniz'deki deniz topraklarına ilişkin iddialarına ilişkin 6433 sayılı Kararnameyi Birleşmiş Milletler'e yayınladı.

Bununla birlikte, Birleşik Krallık Hidrografi Ofisi ve daha sonra Lübnan Ordusu tarafından yürütülen araştırmalar, Lübnan'ın Karish alanına giren 1.430 kilometrekare (889 mil kare) daha talep edebileceğini gösterdi. Hat 29 olarak anılır, ancak Lübnan 6433 sayılı Kararnameyi hiçbir zaman değiştirmedi.

Beyrut Amerikan Üniversitesi'ndeki Issam Fares Enstitüsü'nün yardımcı üyesi Marc Ayoub El Cezire'ye verdiği demeçte, "Ordu Hat 29 üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptı ve geçerli teknik ve yasal hususlara sahip" dedi.

“[Ekonomik] haklarımızı kaybettiğimiz bir noktaya ulaşmak için on yıllık fırsatı kaybettik.”

Lübnan hükümeti, ekonomik reform ve toparlanma umutları, yönetici seçkinler arasındaki siyasi çekişmeler ve kaynakların sistematik olarak kötü yönetimi tarafından engellendiğinden, kurumlarını çalışır durumda tutmak için mücadele etti.

Nisan 2021'de, dönemin başbakanı Hasan Diab, Lübnan'ın iddialarını genişletecek 6433 sayılı Kararnameyi değiştirmeye yönelik bir kararname taslağını onayladı, ancak Başkan Michel Aoun henüz belgeyi imzalamadı.

Ayoub, “Kararname taslağının geçici bir hükümetten gelmesi ve ABD ile müzakerelerin çoktan başlamış olması nedeniyle olduğunu söyledi” dedi.