Ziraat Bankası'nın 600 Milyon TL Tutarında Kredi Ödemeleri Yarın Başlıyor. Koronavirüsü pandemisinin içinde normalleşmesiyle ile beraber Ziraat Bankası kesenin ağzını açtı ve toplamda 600 milyon TL tutarında kredi ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğini açıkladı. Pandemi süreci devam ederken verilecek olan bu nakit kampanyaları kişilere uygun faizlerle ödenecektir.

Ziraat Bankası bu krediler de banka durumu iyi olan vatandaşlara, destek kredisi sunulacak. Kredilerde en yüksek limit 10.000 TL olacak ve alınacak ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemeleri ise 90 gün ertelemeli olacak şekilde verilecek. Ziraat Bankası üzerinden sizlerde bu kredi kampanyasına katılım sağlayarak payınıza düşeni alabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kredi alacağınız bu işlemler ile birlikte 6 ay ertelemeli olarak nakit kullanacaksınız.

10.000 TL Kolay başvuru avantajı ile Ziraat Bankası para verecek

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankanın belirlemiş olduğu yöntemlere müracaat işlemlerini gerçekleştirerek kredilerini kullanabiliyor. 10.000 TL kredi kullanıldığında ise 3 ay ertelemeli olacak şekilde avantajlar sunulacak Yani kredi çekildikten sonra ilk taksit ödemesi takip eden ayda değil 3 ay sonra verilecek.

Ziraat Bankası 10.000 TL Kredi Kimler Alabilir?

Kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olup 20 yaşından büyük olmak zorundadır. SGK'lı çalışan vatandaşlar, en az 6 aylık sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekir. Bu şartları yerine getiren vatandaşlar 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak 10.000 TL tutarında destek kredisi Ziraat Bankası ATM'lerinden anda çekebilir. Emekli olan kişiler bu kredileri almak istiyorsa emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alması gerekiyor. Bankanın resmi internet sitesinden başvurunuzu yapabilirsiniz.