Şimdi Resmi Gazetede Yayınlandı! Genç Yaşta Emekli Olabilirsiniz! Yıpratıcı veya ağır şeklinde nitelendirilen işlerde faaliyet gösteren vatandaşlar, fiili hizmet süreleri zammı veya bir başka deyişle yıpranma hakkı ile erkenden emekli olabiliyor. Daha düne kadar 18 meslek grubunda bulunan kişilere bu hakk tanırken son yapılan çalışma ile beraber sağlık çalışanları başta olmak üzere cezaevi görevlileri ile gümrük muhafaza memuru gibi çeşitli kritik görevlerde rol alanlar nu meslek gruplarını eklenecek. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde..

Emekli maaşlarının düşük olmasına rağmen emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş var. Hatta erken emekli olmanın çeşitli yol ve yöntemlerinin arandığını biliyoruz. İşte tam da bunun çözümü var. Sosyal Güvenlik Kurumu bir liste yayınladı ve bu listeye göre 43 yaşında dahi emekli olmanın önü açıldı. Yıpratıcı ve ağır işlerde çalışan vatandaşlar, fiili hizmet süreleri ile ya da fiili hizmet süresi zammı şeklinde adlandırılan yıpranma hakkı ile erkenden emekli olabiliyor. Daha düne kadar 18 meslek grubuna bu hakkı tanırken yapılan son güncelleme ile beraber 45 iş kolonda bulunan vatandaşlara erkenden emekli olma avantajı veriliyor.

43 yaşında emekli olabilirsiniz

Fiili hizmet süresi zammının nasıl uygulandığına geldiğimizde ise normal çalışma süresi olan 360 günün üzerinde çalıştığı riskli iş koluna ve kanunun bu piyasada tanımış olduğu artı süreye göre fazladan hizmet süresi eklenmektedir. Madenlerde çalışan işçiler açısından bu süre daha fazla 180 gün, yani 6 ay yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi açısından ise 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığı takdirde 540 gün çalışmış sayılacak ve bu ise erken emekliliğin önünü açacak en büyük faktör olacaktır.