Ziraat Bankası'ndan Yepyeni Bir Kampanya Daha Yarın 00.00'a Kadar Başvuru Yapabilirsiniz

Son dönemlerde tüm bankalar kampanya yarışına girmişken yepyeni bir kampanya haberi daha emekçinin Bankası olan Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka tarafından yapılan açıklamada Ziraat Bankası banka kartı olanların yarın saat 00.00'a kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtiliyor. Söz konusu kampanyada ise elektronik eşya sektöründe alışveriş yapmak geçerli olacak. Bu kapsamda tüm vatandaşlar Ziraat Bank kartları ile toplamda 250 TL indirim kazanabilecekler. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen kampanya kapsamında üretilen şart ve koşullar bu detayları içeriyor.

Ziraat Bankası Bank Kartınız Varsa Bu Habere Dikkat? 250 İndirim Kazanabilirsiniz

Ziraat Bankası tam manasıyla kampanya yapmaya doymuyor. Banka tarafından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada yepyeni bir kampanyanın başlatıldığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Ziraat Bankası banka kartı olanlar bu habere dikkat manşetli yazının tüm içeriğini yazı içeriğinde takip edebilirsiniz. Banka tarafından düzenlenen kampanya için Ziraat Bank kart kullanımı yapılması gerekli oluyor. Elektronik eşya sektöründe yapılan alışverişlerde 250 TL'ye veren indirimlerin uygulanacağı belirtiliyor. Tüm vatandaşlar sunulan bu kampanyaya katılım sağlayabilecekler.

Banka Yeni Açıklamasını Yaptı

Ziraat Bankası emeklinin Bankası olarak biliniyor. Banka tarafından dün sabah saatlerinde yepyeni bir kampanya başlatıldığı ortaya çıktı. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada elektronik eşya sektöründe Bank kartları ile alışveriş yapanlara toplamda 250 TL indirim uygulanacağı belirtiliyor. 5000 TL'lik Bank kart alışverişleri için 250 TL indirim uygulaması yapılacağı kampanyanın en temel şartlarını oluşturuyor. Ziraat Bankası bankkart kullanımı yapan tüm vatandaşlar yarın saat 00.00'a kadar bu kampanya için katılım sağlayabilecekler.

İndirimler ise alışveriş esnasında hemen yapılıyor. Ziraat Bankası bankkart müşterileri düzenlenecek olan bu kampanya da elektronik eşya sektöründe alışveriş yaparak? 250’lik indirimden de faydalanmış olacaklar. Ziraat Bankası yeni kampanyalar yapmaya devam ederken bu yeni kampanya haberi de bank kart kullanıcılarını bir hayli sevindirdi. Yarın belirtilen saatlerde kampanya geçerli olacak. Ziraat Banka müşterileri düzenlenen kampanyaya yarın 00.00'a kadar katılabilecekler.