Vatandaş kapıda sıraya girdi! Meclis resmen açıkladı! Maaş kartınız ile ATM’ye gidin 5000 TL'nizi akşam 16.45'te çekin

Maaş kartınız ile ATM’ye gidin 5000 TL'nizi akşam 16.45'te çekin... Vatandaş kapıda sıraya girdi! Meclis resmen açıkladı! Kış ayının gelmesiyle beraber yoksul aileler kara kara yakıt giderlerini nasıl karşılayacaklarını düşünmeye başlamıştı ki devletten beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yakıt yardımlarının vatandaşların hesabına yatmaya başladığını söyledi. Hanelere 5000 TL’ye kadar ödemeler yapılıyor.

Başvuru Yapanlar Hesaplarına Baksın

Kış ayının başlamasıyla birlikte her hanenin sobası yansın diye yapılan yardımlar en düşük 900 TL en yüksek ise 2500 tutarında yapılmaktadır. Yapılan ödemeler geçmiş dönemlerde çıkarılmış ısı haritasına göre değişiklik göstermektedir.

Bu yardımlarda 336.000 aileye ödeme yapılacağı Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştır.

Toplam ödeme tutarının ise ortalama 271 milyon TL olacağı düşünülmektedir. Bu desteği almak isteyen kimselerin ön ödemeli ve faturalı sayaç kullanıyor olması gerekmektedir.

Bu yardımın başvurusu ise e-devlet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kendi sayfası üzerinden ihtiyaç sahipleri kolayca başvuru yapabilirler.

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