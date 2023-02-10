Ziraat Bankası'ndan yeni karar: Düşük faizli 100000 TL ödenecek

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan 100000 TL düşük faizli ihtiyaç kredisi başladı. 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğiniz ve Ziraat Bankası üzerinden kredi alabileceğiniz bu kampanyaları katılacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde 100000 TL'ye kadar ödeme verilecek. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara nakit ihtiyacı olması durumunda işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde aynı gün içinde yapılır, kredi kullanacak olan kişilerin kredi notuna bakılarak onay verilir ve diğer bankalardaki olan borçlarda silinir. Tüm banka borçlarınızı kapatabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyası olan 100000 TL, Ziraat Bankası kredi kampanyası 1.69 faiz oranları ile birlikte sizlere ödenecektir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvurular nasıl yapılıyor?

Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda emekli olmaları halinde maaş müşterisi olması istenmektedir. Emekli haricinde bireysel müşterilerin, sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması, banka tarafından istenir. Devlet memuru olan vatandaşlarda kredi başvurusunu gerçekleştirebilir.

Belirtilen bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, en yakın Ziraat Bankası şubelerinden kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvuru gerçekleştirebilir, gelir durumunuza göre, hızlı bir şekildeki tüm kredileriniz de hesaplanarak, sizlere yüksek limitli kredi ödemesi yapılır.