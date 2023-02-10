Selçuk Geçer’in herkesi tarumar eden dolar haberi gündeme çığ gibi düştü! O tarihe dikkat! Yoksa...

O tarihe dikkat! Yoksa... Selçuk Geçer’in herkesi tarumar eden dolar haberi gündeme çığ gibi düştü! Yorumlarıyla dikkat çeken Selçuk geçer son yorumu ile dikkat çekerek halkın bu kapsamda istediklerini kavuşmasına yardım etmektedir. Özellikle yardım edilecek olan dikkat çeken noktalarda doların yükseldikçe yükselmesi ve bu kapsamda da dikkatli bir şekilde seçimlerin yapılarak işlemlerin gerçekleştirilmesinin vurgulanması herkes tarafından dikkat çekiyor.

Selçuk geçer son dakika haberleri ile halkın bu düzenlemelere ilişkin yapılacakları incelemesi konusunda da destek almasına yardımcı olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda onların fikirlerini de etkilemektedir. Çeşitli ekonomistlerin yaptığı gibi Selçuk geçer de farklı yorumlarda bulunarak halkın düzenlemelere nasıl devam etmesi gerektiğiyle ilgili gerekli bilgilerin verilmesine katkı sağladı.

Dolar 24 oldu

Ekonomist Selçuk Geçer, doların sayısal değeri ile alakalı açıklamaları ise şu şekilde. Geçer doların gerçek değeri şu anda 24 lira olduğunu ancak iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaları çalıştığını ifade etti. Hem de "Bu artışı bundan sonra baskılamaları olası olmayacaktır. Ülkeye sokabildikleri sıcak para olanağı da tükenmiş durumdadır. Dolar önümüzdeki zamanlarda yükselişini devam edecek ve şubat sonuna kadar 24 lira civarına çıkacak." diyerek açıklama yaptı. Öğretmenler Deprem Bölgesinde Görevde! 2. Dönemde Okullarda Devam Şartı Aranmayacak

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