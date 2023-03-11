Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya vatandaşı şaşkına çevirdi. Ziraat Bankası’ndan yeni kampanya! Tek tıkla hesaba aktarılıyor! Bankalar tarafından gerçekleştirilen kampanyalar vatandaşlar tarafından ilgi görürken takdir de topluyor. Alışveriş sektörüne yönelik yoğunlaşan kampanyalar ilgi çekiyor. Ziraat Bankası kampanyalar ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Kampanyaya nasıl katılım sağlanacağını duyurmuş oldu.

Ziraat Bankası müşteri ve vatandaşlar için her geçen gün yeni kampanyalar yürütüyor. İlgi arttırmayı devam ederken kazançlı bir kampanya daha uygulama koyuyor. Yeni kampanyaya katılım sağlayan vatandaşlara 2 bin lira vereceğini duyurun banka, Tatilbudur’la anlaşma yaptı. Tatilbudur ile yapılacak alışverişlerde 2 bin lira ödeme yapacak. Bu ödemelerin alınması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. İşte kampanya şartları…

Ziraat Bankası’ndan Promosyon

Yeni kampanyasını devreye koyan banka, kampanya kapsamında Bankkart kullanımı ile yapılacak TatilBudur alışverişlerinin limitlerine göre 2 bin liraya varan Bankkart lira hediye edeceğini açıkladı. Limitlere göre ödeme yapılacağını belirten banka, Bankkart kredi kartı yâda banka kartı özelliği bulunan kart ile tek seferde yapılacak

7.500 TL-12.499 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişlere 750 lira

12.500 TL-19.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişlere 1 250 lira

20.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişlere 2.000 TL Bankkart Lira verileceğini belirtti

Kampanya Şartları

Sadece promosyon tutarlarını duyurmak ile kalmayan banka, aynı zamanda kampanya şartları ile ilgili olarak da bilgi verdi. 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak kampanyaya katılım sağlayan herkes, kampanya kapsamı ile Bankkart Mobil veya Bankkart internet sitesinin yanı sıra SMS ile de katılım sağlanabiliyor. SMS ile katılım sağlamak isteyen vatandaşlar ‘TATILBUDUR’ yazarak 4757’ye mesaj gönderebilir.

Ön provizyon işlemleri, Bankkart Başak, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ile yapılan işlemler kampanyaya dâhil edilmiyor.