Ziraat Bankası'ndan Şubat ayında kredi alacaklara açıklama: Gelir belgesiz 30 bin TL üzerinde ödeme!

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden şubat ayında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme verilecek bir kampanya hazırlandı. Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek şartıyla 30000 TL'ye kadar kredi ödemelerini alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi ödemesi gerçekleştirecek.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda ödemeleri hızlı birşekilde hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların belirtilen politikalara uygun olarak kredi ödemelerinden faydalanabilecekleri bir kampanya hazırladı. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, nakit kredi almak istiyorlarsa, 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesini hemen gerçekleştirebiliyor.

Banka müşterileri olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bu emekli maaş alan vatandaşlarda, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş hesabınız üzerinden kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, başvuru yapacak olan vatandaşlar, İhtiyaç Kredisi işlemlerine, bankanın müşterisi olması durumunda hemen aynı gün içinde yapabiliyor. Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri kredi kampanyalarına katılarak, 30000 TL'ye kadar ödeme vermeleri durumunda hemen işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların en yakın banka şubeleri üzerinden işlemleri gerçekleştirecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.