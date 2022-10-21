Ziraat Bankası’ndan Sevindirici Haber! Krediye Şimdi Al! 6 Ay Sonra Öde!

Ziraat Bankası’ndan 6 ay sonra ödemeli kredi imkânı. Koşulları sağlayan her vatandaş kredi kampanyasından yararlanabilir. Vatandaşın yüzünü güldüren kredi Ziraat Bankası’ndan geldi. Uygun faiz oranlarının bulunduğu kredi ile ilgili detaylar haberimizde…

Kamu Bankasından Resmi Açılama Geldi

Ziraat Bankası uygulamaya koyacağı yeni kredi paketini açıkladı. Pandemi boyunca kamu bankası olarak birbirinden farklı kredi desteği ile vatandaşın yanında olan banka, yeni krediler ile yine vatandaşın yanında yer alıyor. Banka tarafından paylaşılan kredi bilgileri basına yansıdı. Tüm vatandaşların koşulları sağlaması halinde başvuru hakkı bulunuyor.

Başvurunun ardından, başvuru yapan kişinin koşulları karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Koşulların sağlanması durumunda kredi işlemleri başlatılır. Başvuru yapan kişi banka müşterisi olma durumunda 3 ile 5 gün içinde kredi alabilecek. Banka müşterisi değil ise vatandaşın üyelik işlemleri da dâhil olmak üzere 4 ile 5 gün sürmekte. Banka tarafından sağlanan destek ile vatandaş rahat bir nefes alabilecek.

6 Ay Boyunca Ödeme Bulunmuyor

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası birçok vatandaşın yüzünü güldürüyor. En güzel yönü ise alınan kredinin 6 ay sonra ödenmesidir. Vatandaşlar 6 ay boyunca ödeme gerçekleştirmiyor. Sonbahar kış dönemi boyunca kredi derdine son.

Pandemi döneminde alınan kredilerin ödenmesinde binlerce vatandaş geri ödemede sorunlar yaşadı. Alınacak olan bu kredide 6 ay boyunca ödeme bulunmuyor.

Banka tarafından yazılı olarak duyurulan kredide 6 ya ödemesiz dönemin yanı sıra 18 ay vade imkânı da mevcut. Kamu bankası tarafından sunulan kredi kampanyasına kimlerin başvuracağı konusunda da bilgi verildi. Koşulları sağlayan vatandaş kredi için başvuruda bulunabilir.

Kredi Başvuru Koşulları

Kamu bankası tarafından sunulan kredide koşulları gerçekleştiren 18 yaşından büyük kişiler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olan her kişi başvuru yapabilecek. Yapılacak olan başvuru şubelerden yapılabilecek.

Pandemi döneminde işletmelerin nakit sıkıntısına çare olan kamu bankaları destek kredisi sunarak zor günlerinde yanında oluyor. Nefes kredisi olarak verilen destek kredisinde 18 ay vade imkânı bulunuyor. 6 ya boyunda ödemesiz olarak kullanılan kredi her işletmenin cirosuna göre yararlanabilmekte.