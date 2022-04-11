Ziraat Bankası'ndan Satılık İkinci El Araba İlanları! En Pahalıdan En Ucuza Listenin Tamamı! Kullanılmayan ikinci el araçlar, Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarıldı. Ziraat Bankası'nın listesinde bulunan en ucuz arabaların markaları, model detayları ile kilometre ve fiyat bilgilerine yönelik bütün bilgileri haberimizde ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Araç Satış İlanları

Haftanın ilk gününde Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden açıklanan listede toplam 5 araç satışı yapılacağı açıklandı. En ucuz araç 2020 model Peugeot marka bir araç olurken listede bulunan en pahalı araç ise BMW marka bir araç oldu. Araçların modelleri ise 2018 ve 2020 şeklinde olurken modeller aşağıda yer alan tablodaki gibi listelendi;

Kamu Bankası Ziraat Bankasından araba almak isteyen vatandaşlar açısından en ucuzdan en pahalıya yönelik bir şekilde oluşturulan satış listesini sizinle paylaşıyoruz. Araçların karşılarında bulunan fiyatlar ilk teklif fiyatı olurken vatandaşlar, bu fiyatları arttırabilir.

2020 model BMW İstanbul'da 705 bin TL'den satışa sunulurken, 2018 model Skoda Superb Ankara'da 465 TL'den alıcı buluyor.

2018 model Renault Clio İstanbul'da 393 TL'den alıcı bulurken, 2018 model Renault Clio İstanbul'da 292 TL'den satışa sunuluyor.

En son olarak da 2020 model Peugeot 208 İstanbul'da 352 bin TL'den satışa sunuluyor.

Ilgili vatandaşların Ziraat Bankası resmi internet sayfasını ziyaret etmeleri ve bütçelerine uygun araç için teklif vermeleri gerekir.