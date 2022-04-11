Ayaklarının Üstünde Durmak İsteyen Ev Hanımlarına Müjdeli Haber: İŞKUR, Evde Paketleme İşi Yapacaklara Aylık 5000 TL Verecek! İstihdam kuruluşu denildiğinde Türkiye'de akla gelen İŞKUR, bütün vatandaşların durumuna yönelik en iyi iş fırsatlarından faydalanabilmesine aracılık ediyor. 2022 senesi içerisinde işsizliğin artış gösterdiği bir ekonomi ile piyasa durumunda dahi hemen herkesin yeni işler bulabilmesi yeni aracılık eden İŞKUR, evden çalışma isteyen vatandaşlara da yardımcı oluyor. İŞKUR evde iş ilanları ile bütün vatandaşlar evden de çalışabilecekleri çeşitli işlere müracaat işlemlerini gerçekleştirebilir. Özellikle de ev hanımları, aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla İŞKUR evde iş ilanlarına başvuru yapabilir.

İŞKUR Evde İş İlanları Başvuruları Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda pek çok üretici, işletme ile firma tarafından evde iş vermek hususunda çok daha ağırlıklı bir eğilim bulunuyor. Kurumsal organizasyonlar da bu şekilde dışarıya verilen işlerin gerek üretim gerekse de işlem verimliliğinin artırılması açısından çok önemli olduğu düşünülüyor. Üretim alanında bu yaklaşımın getirmiş olduğu en büyük avantaj ise ev hanımları açısından oluyor.bu Bunun sebebi ise ekstra uzmanlık, bilgi yada teknik ekipman gerektirmeyen basit işleri barındıran İŞKUR evde iş ilanları açısından ev hanımlarından çok yoğun bir ilgi geliyor.

Gerek evde boş zamanlarını değerlendirmek gerekse de aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarının İŞKUR evde iş ilanlarına müracaat işlemlerini yapmaları mümkündür. İŞKUR evde iş ilanlarını takip etmek isteyenler, öncelikli olarak İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekir. İŞKUR'a kayıt olabilmek amacıyla İŞKUR'un 81 ildeki müdürlüklerinin yanı sıra aynı zamanda e-şube kanalı yöntemi ile de kullanılabilir. Kayıt işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, İŞKUR açık iş ilanları sayfasından İŞKUR evde iş ilanları araştırması yapabilir.

İŞKUR Evde Paketlemeye 5000 TL Gelir

Özellikle de koronavirüsü süreci içerisinde herkesin eve kapandığı bir süreçte evde ek iş yapma avantajı daha da cazip bir hale geldi. Özellikle de evde sadece firma tarafından verilmekte olan ürünlerin, belirtilmiş kriterlere uygun bir şekilde paketlenmesini yaparak dahi ayda 5 bin TL'yevaran ek gelir elde edilmesi mümkündür. Haftalık yada aylık ödeme alınabilir.