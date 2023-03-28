1 ve 5 gün içinde işlem yapılacak, Banka kararını açıkladı, Hesabı olanlar dikkat

1 ve 5 gün içerisinde nakit kredi kullanacak olan kişileri düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi vereceğini açıklayan Finansbank yapmış olduğu Bu kampanyada 30.000 TL'ye kadar vatandaşlara gelir belgesiz olarak kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 30.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanılarak ek taksit ödemesinde de 90 gün ertelemeli olarak işlemlerinizi yapabileceğiniz ve ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşların hemen ayrı bir biçimde ödemeleri belirlediği bir kampanya hazırlandı. Finansbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda kredi puanı yüksek olan tüm vatandaşlara 5 gün içerisinde başvurularını banka hesapları üzerinden yapmaları halinde internet üzerinden verilecek olan kredilerde düşük faizli işlem yapılacağı açıklandı.

Finansbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için bankaya gitmeden internet bankacılığı şifresi alabilecek ve bu bankadan internet üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz internet bankacılığı kredisi başvurusu sonrasında onay alan vatandaşların bankalara gitmeden hesaplarına yapılacak olan bu ödemeler hemen aynı gün içinde Kredi kullanımı gerçekleştirir genetik krediler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Finansbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar t.c kimlik numaralarını 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. 50 30 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan kişileri bankaya uygun faiz oranları ile birlikte hesaplarını ödemeler yatıracak ve kredileri hemen aynı gün içinde kullandıracaktır.