Ziraat Bankası’ndan Devlet Destekli 1.59 Faiz Oranı ile Nakit Kampanyası! Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yapmış olduğu açıklama ile devlet destekli olarak 1,59 faiz oranlı nakit kampanyası başlattı.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanyada 1,59 faiz oranlı nakit kampanyasında devlet desteği sağlanıyor. Banka tarafından uygulamaya koyulan kampanyaya kimler başvuracak? Detayları sizler için araştırdık. Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Çiftçilere kredi vermek amacı ile kurulmuş olan Ziraat Bankası, artık günümüzde vatandaşların her derdine çare oluyor. Çare olmak için birçok kampanya düzenliyor.

Ziraat Bankası'ndan Müjdeli Haber!

Devlet desteği ile düşük faiz oranlı nakit kampanyası başlatan Ziraat Bankası, yapmış olduğu açıklama ile vatandaşların anında ve kolay bir şekilde nakit desteğinden faydalanmasını sağlıyor. Yüzde 0,59 faiz oranlı nakit kredi kullanmak isteyenler, daha önce banka üzerinden kredi kartı veya kredi kullanmış olmaları gerekiyor.

Bunun yanı sıra kullanıcıların banka hesaplarının banka uygulaması üzerinde bulunması, bankanın özel müşteri kategorisinde yer alması gerekir. 5 bin liraya kadar sunulması düşünülen kampanyada faiz oranı 0,59 olarak uygulanıyor. Bankanın belirtmiş olduğu koşulları sağlayan vatandaşlara ise 3 aylık bir erteleme fırsatı sunuluyor.

Banka’nın internet bankacılığı uygulaması kullanılarak da başvuru işlemleri çok pratik ve hızlı bir şekilde yapabilecek. Devlet destekli ihtiyaç kredisinin kullanılabilmesi için bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak kişiler, 5 bin lira tutarlı ödemeyi istemeleri halinde sonucu hemen öğrenebilecek.

Ziraat Bankası tarafından uygulamaya koyulan kampanyaya katılım sağlamak için mobil uygulama kullanılabilir. Uygulama üzerinden başvuru yaparak bankanın diğer kampanyalarına da katılabilirler.

Ziraat Bankası Nakit Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka tarafından uygulamaya koyulan düşük faiz oranlı kredi başvurusu için internet üzerinden ve müşteri hizmetlerinden başvuru yapılabilecek. Başvuru işlemlerini yapmak isteyen kişiler, banka şubelerine kimlikleri ile beraber giderek 5 bin liraya kadar gelir belgesiz kredi kullanabilecekler.

Nakit kredi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, uygun faiz oranları ile kredi kullanabilecekler. Bunun yanı sıra bankadan nakit avans için başvuru işlemlerini de yapabilecek. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, tutarı hemen hesaplarına aktarabilir.