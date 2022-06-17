Şekerbank çalışanlar ve emekliler için 200 bin TL'ye varan kredi kampanyası başlattı. Bugün itibarıyla Şekerbank üzerinden çalışan emekliler, 200.000 TL'ye kadar 36 ay vade ile işlem yapan kredi kampanyalarına başvurabiliyor. Şekerbank, bu kredileri ancak belirtilen şartları taşımaları halinde emeklilere veya işçilere geri ödeyecek ve yeni yasa ile 50.000 TL'nin üzerinde işlem yapan

kişiden 200.000 TL'ye kadar kredi ile 24 ay taksitlendirme kredisi sağlanacak. Şeker Bankası 50.000 TL'nin altında kredi kullananlara 36 aya kadar vadeli kredi imkânı sağlanmaktadır. Şekerbank'tan kredi kartı veya kredi başvurusunda bulunan kişiler, bankanın kredilendirme politikasına uymaları halinde bu kredileri kullanabilirler.

İşte Başvuru Şartları

Şekerbank'ın son dakika kampanya duyurusu ile 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya borç geri ödeme kredisi banka şubesi yetkisinde hızlı bir şekilde onaylanacak. Şekerbank şubelerine gidip başvuru yaptıktan sonra banka T.C.'ye gönderiyor. Kimlik numaranıza göre değerlendirilecek ve yapılan değerlendirmenin ardından kredinizi kullanabileceksiniz.

Şekerbank, kredi notu 1100 ve üzeri olan ve sabit gelirli kişilere bu krediyi onaylayacak ve diğer banka ile olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarının kapatılması şartıyla kredi onaylanacak. Şekerbank'ın kredi şartlarına uyduğunuzu düşünüyorsanız bu kredi kampanyasına katılabilir, 36 ay veya 24 ay düşük faizli kredilerden yararlanabilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

200.000 TL'ye kadar Şekerbank kredisine başvurmak isteyenler en yakın Şekerbank şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirler. Şekerbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanlar, 50.000 TL'nin üzerinde işlem yapmaları halinde yeni yasaya göre 24 aya varan faiz oranlarından yararlanacak. 50.000 TL ve üzeri işlem yapan kişiler, belirlenen koşullar dahilinde kredilerini hızlı bir şekilde kullanabilirler. Ayrıca Şekerbank resmi internet sitesinde yer alan kredi ön başvuru formunu doldurarak onaylanıp onaylanmadığınızı hemen öğrenebilirsiniz.