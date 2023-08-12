Son dönemde hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan talihsiz olayların ışığında çok sayıda ürün ve hizmetin fiyatı hızla yükseldi. Bunun tam zıddı olarak da vatandaşların alım gücü büyük oranda azaldı. Bu durumun farkında olan Ziraat Bankası, müşterilerinin üzerindeki mali yükü hafifletmek için önemli bir kampanya başlattı.

Ziraat Bankası kısa bir süre önce resmi web sitesinde heyecan verici bir kampanya başlattı. Banka, çeşitli harcamalarda yüzde 60 indirim ve 1500 TL Bankkart Lirası hediye edecek. Bu güzel kampanya ile önemli miktarda tasarruf edebilirsiniz. Şimdi ayrıntılara bakalım.

1500 LİRA NASIL KAZANILIR?

Ziraat Bankası tarafından sunulan kampanyaya göre müşteriler, 1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında yapacakları tüm alışverişlerde yüzde 60 indirim ile birlikte ilave 1.500 TL Bankkart Lira kazanacak. Bu özel teklif, prolucky.com.tr üzerinden Bankkart kredi kartı veya banka kartı özelliği kullanılarak yapılan scooter alışverişleri için geçerli.

Müşteriler bu promosyondan yararlanarak, scooter alımlarında anında yüzde 60 indirimden yararlanarak alacakları üründen tasarruf edebilirler. Bunun yanında Ziraat Bankası, müşterilerine 1.500 TL Bankkart Lira ödülü de veriyor.

KAMPANYA DETAYLARI KATILIM KOŞULLARI

Kampanyaya Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla katılabilirsiniz. SMS ile katılmak için Ziraat Bankası'na kayıtlı cep telefonunuzdan "ŞANSLI" yazıp 4757'ye SMS göndermeniz yeterlidir. SMS mesajlarından herhangi bir ücretsiz alınmayacaktır. Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya katılım gerekmektedir. Katıl sağlamayan müşteriler kampanyanın fırsatlarını elde edemezler.

İndirimden yararlanmak için prolucky.com.tr'de ürünü sepetinize ekledikten sonra ödeme sayfasındaki İndirim Kodu alanına "ZBLUCKY" indirim kodunu girin. Bu indirim sadece kampanyaya katılan müşteriler için geçerlidir. Kampanya süresince kazanılan Bankkart Liralar 2 Eylül 2023 tarihinde Bankkart'ınıza yüklenecektir. Bankkart Liralarının 2 Ekim 2023 tarihinde sona ereceğini belirtelim. Bu tarihten sonra kullanılmayan Bankkart Liraları 3 Ekim 2023 tarihinde silinecektir.