Garanti Bankası Emekli, Çalışan, Devlet Memuru, Öğrenci, Kiracı, Ev Hanımı Olan Kişilere Bayram İçin 10 bin TL Ödeyecek. Garanti Bankası, son dakika duyurusunu paylaştı. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için şubelere giderek hemen on bin TL nakit kredi kullanabilir. Garanti Bankası, bayram kredisi olarak verilecek olan bu kredi kampanyasına katılacak olan kişilere ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme imkanı sağlamaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası şubelerine giderek veya bankanın internet sitesini kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, başvuruların hızlı birşekilde gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın mobil uygulamasını kullanabilir. Hesabınızın olması durumunda kredi başvurunuzun hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız durumunda onbin TL ödeme onay alabileceksiniz.

Başvuru ve Şartlar

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, bazı şartları uygun müşteri olması gerekiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu hemen internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz.

Özellikle internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa 1200 ve üzerinde bir kredi puanı olması, bankalar ile arasının iyi olması ve düzenli olarak bir gelir belgesinin olması gerekmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebiliyor.