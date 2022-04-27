Ziraat Bankası’ndan Devlet Destekli 10.000 TL Ödeme… 

Devlet destekli olarak Ziraat Bankası’ndan 10 bin TL ödeme yapacak. Bankadan gereli açıklamalar geldi…

Ziraat Bankası devlet destekli olarak 10 bin TL ödeme yapacak. Ziraat Bankası devlet destek garantili 10 bin TL tutara kadar ihtiyaç kredisini vatandaşlara vereceğini internet sitesinden duyurdu. Bunun yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden konu ile alakalı haberi paylaştı. 36 ay vadeye kadar dayanan kampanyada devlet destekli krediye katılım sağlamak için sadece banka müşterisi olmak yeterli olacak.

Şayet İhtiyaç kredisine katılım sağlamak istiyorsanız, Ziraat Bankası tarafından ön plana koyulan kredi politikalarına uygun şartları taşımanız gerekir. İlk taksit ödemesinde 3 aylık erteleme imkânı bulunan kampanyaya, emekli, sigortalı olarak çalışanın yanı sıra devlet memuru da katılabilecek. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak alınabilecek olan kredi de tutar 10 bin TL olarak belirlendi. Başvurular şu şekilde gerçekleşecek…

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisine Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası tarafından uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, devlet destekli 10 bin TL kredi ödemesine hak kazanmak için en yakın banka şubesine gitmesi gerekiyor. Kimlik ile birlikte gelir belgesiyle birlikte gerekli başvuruyu yaparak hak kazanabilir. Bankada hesabı bulunan ve maaş müşterisi olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden başvurularını yapabilirler.

Ayrıca banka tarafından verilen krediye başvuru yapmak için, mobil uygulama üzerinden 10 bin TL tutarlı ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Krediler masrafsız bir şekilde ve gelir belgeli olarak kullanabilecekler. Bunun yanı sıra ne düşük faiz oranlarının uygulandığı kredi hızlı bir şeklide hesaplara aktarılabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlar da faydalanabilecek. 10 bin TL tutarlı devlet destekli ihtiyaç kredisine katılabilecekler. Banka üzerinden emekli maaşı alan bireyler, emekli maaşları üzerinden borç kapatma kredisi ve yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Şayet nakit ihtiyaç hissediyorsanız ihtiyaç kredisine katılım sağlayarak krediden faydalanabilirsiniz. 10 bin TL tutarlı, devlet destekli kredide vade seçenekleri 36 ay olarak gerçekleşiyor. Kredi notunuzun uygun olması durumunda düşük faiz oranlarından da faydalanılabilir.