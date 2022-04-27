Emekli ve Çalışanlara İşbank’tan Kampanya! Bankaya Gitmeden 16.000 TL 

İş Bankası tarafından emekli ile çalışanlara büyük kampanya yaptı! Bankaya uğramadan 16 bin TL ödeme yapılacak. İşbank tarafından son dakika kampanyasına ait detaylar…

İş bankası tarafından başlatılan kampanyada vatandaşlar, 16 bin TL ye kadar kredi kullanabilecek. Ayrıca bu kredileri banka şubelerine gitmeden hesaplarına aktarabilecek. Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar için güncel kampanyalar ile ön planda olan banka, kamu destekli kampanyada vade olarak 36 vade seçeneği mevcut.

Banka, internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruya göre kredi kullanacak olan vatandaşların banka politikalarına uygun müşteri olmaları halinde başvuru yapabilecek. Başvuruların bankanın resmi internet sitesi üzerinden yaparak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 5 bin TL ve üzeri kredilerde banka kredi notunun 1100 ve üzeri olması durumunda onay verecek.

Bunun yanı sıra banka şubelerine uğramadan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusu için ilgili bankada hesabı olması ve hesap üzerinden internet bankacılığını ait şifre alması gerekiyor. İnternet şifresi oluşturulduktan sonra, cep uygulaması ile giriş yapılarak bankacılık işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca istenildiği zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapılarak takip yapılabilir.

Kredi Başvuru Detayları

İş bankası tarafından verilecek olan 16.000 TL ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar, bankanın cep uygulamasına girerek, başvuru yapmaları halinde kredi sonucunu hemen öğrenebilirler. Onay alındığında hesaba bu para aktarılır. 16 bin TL ye kadar ihtiyaç kredisi için başvuru yapan ve onay alan vatandaşlar, banka şubelerine uğramadan tutarı hesaplarına aktarabilirler. Verilecek olan kredilerde 36 ay vadeye dayanan ödeme tablosu oluşturarak, ilk ödemelerini 90 gün sonra yapabilirler

Cep uygulamasının yanı sıra banka şubelerini uğramak kaydı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilir. Cep uygulamasına giremeyen kişiler, banka şubelerine kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte başvuru yapmaları durumunda onay alabilirler. Onay alınmış krediyi kendi banka hesaplarına yatırabilirler. Banka müşterisi olunsa da olunmasa da şube üzerinden bankanın kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz. Katılım sağlamak için banka şubelerine gidilerek gerekli olan kimlik ve gelir belgesini ibraz etmeniz halinde kredi imkânından faydalanabilirsiniz.