Ziraat Bankası'ndan afet sonrası acil nakit ihtiyacına anında çözüm! 5000 TL, 10.000 TL hemen yatıyor!

5000 TL, 10.000 TL hemen yatıyor! Ziraat Bankası'ndan afet sonrası acil nakit ihtiyacına anında çözüm! Kamu bankalarında kredi faizlerinde yaşanan düşüşün ardından başta taşıt ve konut kredileri olmak üzere tüketici kredilerine ilgi arttı. Tüketici kredilerinde kredinin faiz oranının yanında alınacak olan kredinin geri ödemesinin de uygun miktarlarda belirlenmesi de çok önemlidir. Ziraat Bankası bağlamında gelen açıklamalarda 5.000 ve 10.000 TL tüketici kredisi için çalışmaların başladığı ve nakit gereksinimlerine da acil çözüm üretileceği ifade edildi. Bu halde ise yurtdaşlar için devlet bankalarından 5.000 ve 10.000 TL tüketici kredisi verilebilecek. İşte bankaların kredi kampanyaları avazturk.com adresinde yer almakta.

Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları Nasıl?

· Tüketici kredisi: %1,79

· Taşıt kredisi kaskolu ve kaskosuz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: %1,61, %1,63

· Konut ürün kredisi: %1,29

· Konut kredisi: %1,36

· Sıfır konut kredisi: %1,20

Faiz oranlarından başlamaktadır. Çekeceğiniz krediyi Ziraat Bankası’ nın kendi internet sitesinden hızlı bir şekilde, kendinize uygun olan ödeme planını oluşturarak hesaplayabilirsiniz.

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