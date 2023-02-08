11 Haneli Kimlik Numarası Üzerinden 22.000 TL Ödemeler Veriliyor, Bankalar Açıklama Yaptı!

3 banka tarafından başlatılan yeni kampanyada 22000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemeleri verileceği duyuruldu. 22000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, Akbank Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından, sizlerde başvuru gerçekleştirebilir ve düşük faiz oranlarıyla birlikte bankaların vermiş oldukları kampanyaları katılarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Gelir belgesiz 22000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir, onaylanan tutar ise hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Akbank 22000 TL kredi başvurusu...

Tc kimlik numaramız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, Akbank üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. 44 25 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapabilmektedir. Akbank müşterisi olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunu yapabiliyor.

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından da kredi ödemesi verilecek...

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz diğer iki banka Yapı Kredi Bankası ve Denizbank olarak bilinmektedir. 22000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu bankalar üzerinden kredi notu yüksek olan vatandaşlar, internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir. Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka hesapları olmaları durumunda mobil uygulamalar üzerinden yapacakları işlemler sonrasında kendi hesaplarını onaylanan tutar kadar ödemeleri de hızlı bir şekilde alabilmektedirler. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi imkanı sağlamaktadır.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, Denizbank üzerinden kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Sms ile başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman bu kredileri banka şubelerinden onaylanan tutar kadar kullanabiliyor.