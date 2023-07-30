Ziraat Bankası, müşterilerine özel bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasını duyurdu. Acil ihtiyaçları olan bireysel müşteriler için sunulan bu kampanya kapsamında, 34.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanıyor ve başvuruların aynı gün içinde değerlendirilerek destek kredi ödemeleri yapılıyor.

Eğer nakit ihtiyacınız varsa, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak düşük faiz oranlarıyla bu fırsattan yararlanabilir ve aynı gün içinde hesabınıza 34.000 TL'yi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara, 36 ay vadeli kredi kullanma imkanı sunuyor ve ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeyi sağlıyor.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu oldukça kolaydır. Internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru süreci hızlı ve pratik olduğundan, onaylanan kredinizi istediğiniz zaman hesabınıza aktararak kullanabilirsiniz.

Banka şubelerine gitmek isteyenler için de kredi başvurusu imkanı mevcuttur. Yakınınızdaki Ziraat Bankası şubesine kimlik ve gelir belgenizle birlikte başvuruda bulunarak hemen aynı gün içinde ödemelerinizi alabilirsiniz. Emekli müşteriler ise emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapabilecekleri için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilirler.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu özel ihtiyaç kredisi kampanyası sayesinde nakit ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilir ve finansal anlamda rahatlama sağlayabilirsiniz. Uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle ihtiyaçlarınıza çözüm bulmak için bu fırsattan hemen yararlanın. Unutmayın, bu kampanya belirli bir süreyle sınırlı olabilir, bu nedenle başvurularınızı hızlıca yapmakta fayda var. Detaylı bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.