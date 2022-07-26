Ziraat Bankası Yeni Duyurusu: Banka Kartı Olanlar, Hesabı Olanlar 30.000 TL'ye Kadar Ödeme Verilmektedir

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere 30000 TL kadar kampanya yapıldığı haberi geldi. Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların her zaman ilk tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Ziraat Bankası, yaptığı 30000 TL kredi kampanyası ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde işlem yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen bireysel müşteriler için başlatılan bu kampanyada 30000 TL'ye kadar ödemeleri alabilecek ve uygun faiz oranlarından yararlanarak kredinizi hemen kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası kredi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda 36 ay vadeli olarak 30000 TL kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda banka şubesine gitmeden işlemlerini hemen yapabilmektedir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak kredi işlemlerinden faydalanabiliyor.

Size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, devlet destekli olarak alacakları 30000 TL kredide, özellikle emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarını banka üzerinden alması istenmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, 30000 TL kredi için en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluştururken, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ise banka bu kişilerin 30000 TL kredi alabilmesi için son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını istemektedir. Banka, resmi internet sitesine girerek kredi kampanyaları hakkında bilgi alabilirsiniz.