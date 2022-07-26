15.000 ihtiyaç kredisi kampanyası yapan İş Bankası, kendi banka müşterilerine hemen onay vereceğini duyurdu...

İş Bankası başlatmış olduğu yeni kredi kampanyası ile birlikte vatandaşları Kredi imkanı sunmaya devam ediyor. İş Bankası hesabı olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirebileceği bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler İşCep uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman hesaplarına para ödemesi alabiliyorlar. İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız durumunda 15.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesini 45 gün veya 90 gün ertelemeli olarak da kullanabilirsiniz.

İş Bankası Temmuz ayı sonu ve ağustos ayı içerisinde başlatmış olduğu Bu kampanyada özellikle kendi banka müşterisi olan vatandaşların ve maaş müşterisi olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte masrafsız Kredi İşCep uygulaması üzerinden verecek.

İşCep uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İş cep uygulamasını kullanmak istiyorsanız kendi İş Bankası hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilecek ve sadece kredi işlemleri değil kredi kartı başvurularınızı da buradan gerçekleştirebileceksiniz.

İş Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi onayı almaktadır. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan her vatandaşın İş Bankası üzerinden kredi alabileceğinin altını çizmek istiyoruz. Emekli olan vatandaşlar daha yüksek limitlerde de krediler kullanabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankaların üzerinden almanız durumunda Kredi başvurusunda bulunmanız ile birlikte sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan Kredi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatacaktır.