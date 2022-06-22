Ziraat Bankası yeni başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu!

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası duyurusu başlatıldı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan ve 25000 TL'ye kadar kredi almak isteyen emekli ve sigortalı olarak çalışan kişilere bireysel kredi düşük faizlerle verilecek. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. 25000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmanız durumunda sizlere 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredi kampanyasında, Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere en düşük faiz oranlarından yararlanmak üzere kredi kullanacaktır.

Ekonomik sıkıntılar yaşadığımı şu son zamanlarda özellikle Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, para ihtiyaçlarını, bankalardaki kredi kampanyalarına bakarak çözmek istemektedir. Acil para ihtiyacı olan vatandaşların herzaman ilk tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Ziraat Bankası da yapmış olduğu düşük faizli krediler ile birlikte vatandaşları kredi verip, ayrıca, ilk taksit ödeme sürede 90 gün erteleyerek rahat bir nefes aldırmaktadır.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi onayı alıp yine aynı gün içinde hesaplarına para ödemesi alacaktır. Cep telefonunuz üzerinden mobil uygulamayı indirerek de banka müşterisi olmaz durumunda buradan da ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda aynı gün içinde krediyi kullanabilmeleri için mobil uygulama kullanması gerekmektedir. Ziraat Bankası üzerinde hesabınız var ise şartlara uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen hızlı bir şekilde bankanın mobil uygulaması üzerinden internet bankacılığı şifrenizi aldıktan sonra yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sunacak olan Ziraat Bankası, 36 ay vadeli olarak alacağınız bu krediler için 3 ay ertelemeli işlem yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası şubelerine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden veya banka şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapan kişilerin gelir durumu ve kredi notu, sorgulanması durumunda hemen onay verilir eğer banka şubesinde işlem yaptıysanız da krediye hemen kullanırsınız.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları gerekiyor. Emekli maaşı, bu bankın üzerinde olmayan kişiler maaş, taşıma işlemleri sonrasında kredi kullanabilir ve 750 TL'ye varan emekli promosyonundan faydalanabilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin yeni işe başlamış olması durumunda bankaya kefil veya ipotek vererek, kredi kullanacağını söylemek istiyoruz.