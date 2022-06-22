Vakıfbank nakit ihtiyacına çözüm buldu! Para isteyenler maaşlarına göre ödeme alıyor

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden yeni başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşları hem yüksek limitli, hemde düşük limitli ihtiyaç bilgileri aynı gün içinde gelir belgesiz olarak verileceği duyuruldu. Devlet bankası olan Vakıfbank, yapmış olduğu bu kredi kampanyaları ile birlikte özellikle bireysel müşterilere kredi imkanı sunmaktadır. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri bu kredi kampanyasına katılmak isteyenler, 50000 TL'ye kadar kullanmış oldukları kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturma imkanı sunulmaktadır.

50000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacaksınız 24 ay vadeli, 100000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacaksanız 12 ay vadeli kredi kullanacağınız için yüksek limitli kredi kullanacak olan kişilerin geliri yüksek olması gerekiyor. Banka kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasını isteyecek ve 18 yaşından büyük olup, düzenli olarak bir geliri olması isteyecektir. Emekli olan vatandaşlarda ise emekli maaşlarını kendi bankası üzerinden almasını istemektedir. Emekli maaşınızı kendi bankası üzerinden alan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 50000 TL'ye kadar krediyi istedikleri zaman verilmektedir.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız sizi en yakın Vakıfbank şubesine giderek, sadece kimliğinizle birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve banka şube yetkisinde kredi onayı alabilirsiniz. Bireysel müşterilerin ve emekli olan vatandaşların başvurularını banka şubeleri üzerinden yapmaları durumunda şube müdürü tarafından onay verilecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde bankada hesaba yatırılacaktır. Sigortalılık durumlarının 6 ay ve üzerinde olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı birşekilde sonuç verilmektedir.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşların banka hesapları olması durumunda, Vakıfbank'ın düşük faizli kredileri için banka şubeleri haricinde mobil uygulama üzerinden de işlem yapacağını söylemek isteriz. Vakıfbank mobil uygulama üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında 36 ay vadeye kadar sizlere mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi onayı verilir ve şubelere gitmeden hesabınıza ödemeleri yatırabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da kredi başvurusunda bulunmaları mümkün olmaktadır.