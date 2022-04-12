Ziraat Bankası YAZ Gelmeden Muslukları Açtı! 6 Ay Ertelemeli Nakit Verilecek

Ziraat Bank’tan 2 Yenilenen ve 6 Yeni Kredi Ürünü Kampanyası Başladı. Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 6 farklı yeni kredi ürünü kamuoyu ile paylaşıldı. Banka, bu kredilerin haricinde diğer taraftan iki ürününde yenilemeye gideceğini açıkladı işte bankanın yaz dönemi kredileri ve çok daha fazlası haberimizde...

Ziraat Bankası'ndan son dakika Yeni kredi ürünleri kampanyası

Bankaların yeni Kredi ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Ziraat Bankası genel müdürü Alparslan Çakar Birgül tanıtımı açısından gerek bankacılık politikası ile ilgili yeni dönem Kredi ürünleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası'nın tarım ekosistemine ilişkin sağlayacağı katkıları dile getiren Alparslan Çakar, bankanın Türkiye tarımının verimliliği başta olmak üzere karlılığına ve üretimin devam edilebilirliğine köpek geleceğe gerekli olan finansal desteğin verilmesi misyonunu hiç değiştirmediğini söyledi.

Işte karşınızda Ziraat Bankası'nın yeni dönem kredileri

Ziraat Bankası'nın yeni dönem içerisinde sağlayacağını ilan ettiği 6 farklı tarım kredisi paylaşıldı. Yeni krediler ile beraber genç ve kadın Çiftçilere, güneş enerji sistemleri ve diğer tarım alanlarına kredi desteği verilecek. Bununla beraber ekipman ve köyde yaşamak isteyen vatandaşlara sağlanan Kredi destekleri de aynı şekilde yenilendi.

Ziraat Bankası yaz dönemi kredileri neler?

· Tarım transfer kredisi,

· Güneş enerjili tarımsal sulama kredisi,

· Üreten kooperatif kredisi,

· Altın kovan kredisi,

· Kadın çiftçi kredileri,

· Genç Çiftçi krediler