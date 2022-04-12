Piyasalarda Hareketlilik Yaşanacak, ABD’de Enflasyon Oranı Rekor Tazeledi. ABD Mart 2022 enflasyon oranı bugün dünya kamuoyu ile paylaşıldı. ABD’den bir önceki ay rekor 1 dereceye yükselen enflasyon rakamı, mart ayı içinde rekor tazeleyerek 1982 tarihinden itibaren en yüksek oran şeklinde kayıtlara geçti.

Küresel pazarlara yön gösterecek Mart 2022 ABD enflasyon oranı paylaşıldı. ABD enflasyon rakamları, Amerikan Merkez Bankası FED'in önümüzdeki ay için uygulayacağı para politikası açısından çok büyük bir öneme sahip.

ABD’de Enflasyon Rekor Tazeledi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart 2022 dönemine ait enflasyon rakamları (tüketici fiyat endeksi) açıklandı. Buna göre ABD'de mart ayı içerisinde enflasyon oranı %8. 5 oranında bir artış göstererek 1982 tarihinden itibaren görülen en yüksek oran şeklinde tarihe geçti. Aylık bazda bakıldığında enflasyon ise yüzde 1.2 olacak şekilde kayıtlara geçti.

Piyasalara gün verecek enflasyon verisi açısından ekonomik değer, aylık bazda 1.2 ve yıllık bazda ise %8. 4'ü oranında gerçekleşmesini öngörüyordu. Beyaz Saray sürücüsünden gelen olağanüstü enflasyon rakamı gelebilir şeklindeki açıklama ise enflasyonun yeni bir zirve yapacağını adeta gösterir niteliktedir. Fakat ekonomistlerin yapmış oldukları açıklamalara göre açıklanan oranlara çok yakın bir rakam ile tahminler gerçekleşerek yalnızca 0.1 fark gösterdi.

ABD'de Enflasyonun Rekor Tazelemesinden Sonra Dolar ve Altında Nasıl Tepkiler Görüldü?

Bu haberin yazıldığı ondan dakikalar önce açıklanan Amerikan enflasyon verileri açısından piyasalarını göstermiş olduğu reaksiyon sınırlı kaldı.

· Açıklamadan önce ons altın 1955 dolar seviyesinde işlem görürken şu anda 1968 seviyesine kadar yükseldi. Gram altın ise 922 TL'den 928 TL'ye çıktı.

· Amerikan enflasyon rakamlarının açıklanmasından hemen sonra 14. 68 TL seviyelerinde işlem gören Amerikan doları açıklamadan sonra 14. 67 TL seviyelerine kadar inerek yatay bir görünüm sergiledi.