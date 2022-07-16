Emeklinin bayramdan sonra beklediği ve Cumhurbaşkanı'nın da duyurdu nakit ödemeleri hesaplarda görülüyor!

Tatil bittikten sonra emekli olan vatandaşlara ödenecek olan ve kamu bankaları tarafından verilecek nakit kampanyaları, bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi olabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.

5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz kredi kampanyalarına katılarak sizlerde internet bankacılığı kullanıyorsanız, şubelere gitmeden bugün bile başvurunuzu yaparak, Emekli Kredisi kullanabiliyorsunuz. 50000 TL kadar verilecek olan kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapan vatandaşlar, daha önce hiçbir şekilde bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmadıysa daha yüksek limitlerde krediler almaktadır.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında emekli maaşını kendi bankaları üzerinden alan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı tarafından da söylenen kredi kampanyasına katılabilecek ve nakit onay olabileceklerdir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilecek ve isterseniz de internet bankacılığını kullanarak, 50000 TL'ye kadar devlet destekli 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen emekliler, hızlı bir şekilde işlemlerine yahut banka şubeleri üzerinden de yapabilecek. Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu en yakın Ziraat Bankası şubesinden de yapabiliyorsunuz.

Halkbank ve Vakıfbank Emekli kredisi

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak için bu bankalar üzerinden emekli maaş alması gerekiyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, devlet destekli olarak verilen 50000 TL'ye kadar ödemelerden faydalanabilirsiniz. Emekli maaşınızı kamu bankalarına taşıdıktan sona ayrıca sizler için ödenecek olan 750 TL emekli promosyon imkanından da faydalanmanız mümkün olmaktadır. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilir, yüksek limitli krediler kullanabilir ve diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı da kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı, bu bankalar tarafından sağlayabilirsiniz.