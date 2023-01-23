Ziraat Bankası yapılmayanı yaptı! Türkiye'de bir ilk! Ortaklaşa konut kredisi ile 5 kişi aynı evi ödeyecek

TOKİ konutlarının 2022 yılında başvuruları tamamlandı. Başvuru sahipleri kuraların çekilmesini beklerken 2023 yılında orta gelirliler için TOKİ konut imkanları sunulup sunulmayacağı beklenmeye başladı.

Ziraat Bankasının Konut Kredisine Kimler Başvurabilir?

2020 senesinde de dar gelirlilere özel konut kredisi kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanyayı yürüten Ziraat Bankası ve TOKİ'nin sosyal konut projelerinden ev almaya hak kazanan ve hiç evi olmayan ilk kez ev sahibi olacak kişilere 240 ay vadeli 0.49 faizli destek kredisi verilmişti.

Verilen krediden yararlanmak isteyen kişilerin TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinden ev sahibi olma şartı aranabileceği belirtilirken detaylar 2023 senesinde netleşeceği belirtiliyor. Kurada adı çıkanlar özeme seçenekleri ve başvurular için bilgilere ulaşabilmektedir.

Ortak Konut Kredisinde Koşullar

Ziraat Bankası’nın yeni kampanyası olan ortak konut kredisine başvurmak bağlamında koşullar bulunuyor. Konut kredisi için 2 ile 5 vatandaş arasında kişi ihtiyacı bulunuyor. Aynı vakitte kredi tutarı, uzman raporundaki sayısal değeri öneme alınarak, BDDK‘nın açıkladıği azami kredi seviyesi oranında belirlenecektir. Gayrimenkule ipotek olası olabilir ve istendiğinde lüzumlu ek bir teminattan da söz edilebilir. Krediye başvurmak için Ziraat Bankası şubelerine bizzat gitmek ve müracaat formu doldurmak lazımdır.

Konut kredilerinde çoğalan aylık taksit tutarları, tek vatandaşın bunu ödemesini güçleştirirken 5 kişinin bunu ödemesi daha basit olacaktır. Ziraat Bankası, bu kampanya bağlamında bir bildirimde bulundu ve çoğu bireyin bir araya getiren gelir beyanı ile yüksek tutarlı taksitlerin daha basit ödenebileceğini açıkladı. Bu kampanya için en az 2 kişiye gerek duyulurken en fazla ise 5 kişi ile sınırlama yapılmaktadır. Konut kredisinin diğer şartları da merak edilmeye başladı.

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