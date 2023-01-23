Tarım Ve Orman Bakanlığında Çalıştırılmak Üzere 1128 Adet Orman Muhafaza Memuru Alımı Yapılacak!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından taşrada görevlendirilmek üzere 1.128 adet orman muhafaza memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Duyuruda sözlü ve uygulamalı sınavdan başarılı ile geçecek orman muhafaza memurları gerekli pozisyonlarda ataması sağlanarak göreve başlatılacaktır. Başvuru sırasında tüm bilgiler Orman Genel müdürlüğü'nün internet sitesi olan www.ogm.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

OGM Personel Alım Şartları

Orman Genel müdürlüğünde memur olarak çalışmak isteyenlerin KPSS sınavından P93 puan türü üzerinden en az 65 puan alması gerekiyor. Önlisans programları arasında ormancılık ve orman ürünleri orman işletmeciliği ve Fidan yetiştiriciliği ile avcılık ve yaban hayatı bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak gerekiyor. Sağlık kurumlarından herhangi bir engele olmadığına dair sağlık raporu alınmalıdır.

OGM Personel Alım Başvuru Şartı

Orman Genel müdürlüğünde personel olarak çalışmak isteyenlerin 26 Ocak 2023 tarihi itibariyle yapılacak online başvuruya katılması gerekiyor. Başvurular 6 Şubat 2023 tarihinde sona erecektir. Orman Genel müdürlüğü üzerinden ya da kariyer kapısı kamu işe alım sayfası aracılığı ile e-devlet şifresi kullanılarak başvuru yapılabilecektir. Şahsen ya da posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

OGM Personel Alım Sınavı Ne Zaman?

Başvuru yapmak isteyen adayların 2022 yılı içerisinde KPSSP3 puan türü üzerinden yapılacak değerlendirmelerde sıralama sonucuna göre 4 katı adaya kadar alım yapılacaktır. Yapılacak sınava dair duyurusu www.ogm.com.tr adresi üzerinden paylaşılacaktır. Herhangi bir değişiklik olmazsa 1 Şubat tarihinde sınav yapılacak.