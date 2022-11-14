Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesabınızın olması durumunda 5 dakika içinde sonuç alacağınız kampanya bugün başladı! Kaçırm

Ziraat Bankası Vakıfbank, hesabı olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri yeni kampanya sadece bu hafta içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda onay olabileceklerini söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası, Vakıfbank 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri yapabilmektedir.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları kampanya duyurusunda, vatandaşların kendi banka hesapları olmaları durumunda istedikleri zaman başvurularına, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabileceklerini söyledi. 18 yaşından büyük olan ve TC kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların başvuru sonucu uygun olması durumunda, Ziraat Bankası veya Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başvurusunu gerçekleştirerek, hesaplarına 5 dakika içerisinde ödeme alabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank, ayrıca emekli olan vatandaşları da yüksek limitli kredi kampanyaları yapmaya devam ediyor. Emekli maaşınızı bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranlarından yararlanarak, işlemlerinizi yapabilecek, biz bu kampanyalara katılarak sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden istediğiniz zaman kredi alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde hemen aynı gün içinde işlemlerinizi yapmak için en yakın Ziraat Bankası veya Vakıfbank şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank şubesi üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda ise sigortalı olan son iş yerinde 6 aydır düzenli olarak primlerinin yatıyor olması, bankalar tarafından isteniyor. Banka kredi notu uygun olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.