Denizbank SMS atarak onay alan herkese, İnternet üzerinden "Gelir Belgesiz Kredi" vereceğini açıkladı!

Denizbank sondakika yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi onay almaları durumunda gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. Denizbank, son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirirken bireysel müşterilerin tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelmektedir. Emekli olan sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan tüm vatandaşlar başvurularını, Denizbank üzerinden yapmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemeleri alabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde 5 dakika içerisinde sonuç alabilir ve kredi onayını hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank, en çok tercih edilen kredi kampanyalarından bir tanesi olan cebimde kredi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvuru yapma imkanı sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri için kredi puanı 1500 ve üzerinde olması istenmektedir.

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz kredim TC kimlik, doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda onay alacakları bu tutarları, istedikleri zaman, Denizbank şubelerine giderek gelir belgesiz olarak kullanılabileceğini de söylemek isteriz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriyor.

Denizbank'ın resmi internet sitesine girerek bu bankalar üzerinden emlak, katip onayı alabileceğiniz kampanyalar hakkında bilgiler alabilir, onaylanan tutarınız hakkında bilgi aldıktan sonra da faiz oranları ile birlikte aile, kredi hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.