Ziraat Bankası ve Vakıfbank, hesabı olan vatandaşlar için düzenlenen yeni kampanyada, hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi alma fırsatı sunuyor. Başvuruların 8 gün içerisinde gerçekleştirileceği bu kampanya sayesinde, nakit ihtiyacı olanlar kısa sürede kredi kullanarak finansal sıkıntılarından kurtulabilecekler. Bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları üzerinden başvuru yaparak kredilerini aynı gün içinde hesaplarına alabilecekler.

Kampanya kapsamında, Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesabı olan vatandaşlar, bankaların kredi politikalarına uygunluk durumuna göre 36 ay vadeli ve 50000 TL'ye kadar kredi alabilecekler. Bu acil ihtiyaç kredisi kampanyasında, ödemelerde 90 gün ertelemeli seçenek de sunuluyor. Bu sayede vatandaşlar, ödemelerine 90 gün sonra başlayarak finansal açıdan daha rahat bir planlama yapma şansına sahip olacaklar.

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesabı olanlar için oldukça kolay bir süreçle karşılaşacaklar. İnternet bankacılığı şifresi alarak ya da mobil uygulamaları kullanarak başvurularını rahatlıkla gerçekleştirebilecekler. Gelir belgesi talep edilmeden, sadece hesapları üzerinden kredi başvurusu yapma imkanı sunuluyor.

En Yakın Banka Şubesinden Kredi Başvurusu

Banka müşterileri, en yakın banka şubesine giderek de kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Ancak kampanya kapsamında 8 gün içinde başvuru yapanlar, daha düşük faiz oranlarından yararlanma şansına sahip olacaktır.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, müşterilerine en düşük faiz oranlarından ihtiyaç kredisi vererek finansal anlamda destek sağlamayı hedefliyor. Kampanya sayesinde vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecekler ve ödemelerini uygun koşullar altında gerçekleştirebilecekler.