Ziraat Bankası ve Vakıfbank Emekli Olan Kişiler İçin Duyuru Paylaştı, Bugün Başlıyor, Başvuru Yapmak Yetiyor

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların imdadına yetişen kamu Bankası Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaşın 30 katına kadar sadece emekli olan müşterilere destek yapacağını duyurdu. Emekli müşterilerin en çok tercih etmiş oldukları bankaların başında gelen kamu bankaları yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte hem pandemi döneminde hem de pandemi dönemi sonrası da oldukça tercih edilmektedir. Bu bankaların fazla tercih edilmesinin sebebi hem düşük faiz oranları ile kredi kullandırılması hem de güvenilir olması. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden yapacağınız işlemler ile birlikte bu bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte emekli maaşını kendi Bankasından alan maaş müşterilerine maaşın 30 katına kadar hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış olduğu kampanya duyurusunda ayrıca emekli maaşını kendi Bankasından almayan kişilere maaş taşıma karşılığında maaşın 15 katına kadar kredi vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden alacağınız maaşın 30 katı kredi kampanyası başvurusu için banka 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade ile kredi imkanı sunarken 50.000 TL üzerinde kullanacağınız kredilerde ise 24 ay vadeli olarak sizlere kredi kullandırılacak.

Başvuru yapmak isteyen kişiler Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın resmi internet sitesinden veya banka şubelerine giderek istedikleri zaman başvurularını yapabilir kendi ihtiyaçlarına göre yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Ziraat Bankası başvuru

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız belirli şartlar dahilinde bu bankadan hızlı bir şekilde 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli seçenekler ile kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte banka sizlere maaşını 30 katına kadar kredi imkanı sunarken ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarımız içinde işlem yapmaktadır.

VakıfBank

Kampanya yapan bir diğer banka Vakıfbank maaşın 30 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusu için banka şubelerine müşterileri davet edecek. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alıyorsa hemen başvuru gerçekleştirebilir. Vakıfbank 3 ay ertelemeli ilk taksit ödemesinde toplamda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası için güncel faiz oranlarını Kendi resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor.