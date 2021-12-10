1500 2000 2500 TL Maaş Alan Kişilere, 10 Maaş Faizsiz Avans Limiti Ziraat Bankası Tarafından Ödenmeye Başlandı

Emekli olan kişilere son dakika haberini Ziraat Bankası veriyor. ziraat bankası emekli olan vatandaşlara güncel faizlerle nakit kampanyası yapmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada 1500 2000 2500 TL maaş alan emekliler, Ziraat Bankası üzerinden 10 maaş faizsiz nakit avans kullanabilecekler. Bu şekilde sizlerde acil nakit ihtiyaçlarınızı giderebileceksiniz.

Ziraat Bankası tarafından verilen 10 maaş faizsiz nakit avans için banka şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Alacağınız maaşa göre verilecek olan bu parayı geri ödemesini ise 12 ay ve 24 ay vadeli iki seçenek ile yapacaksınız. İlk taksit ödemesinde isteyen vatandaşlar 3 ay erteleme yapabilecekler...

Faydalanmak İsteyenler, Banka Kredi Notuna Göre İşlem Yapacak...

Ziraat Bankası tarafından sadece emekli olan vatandaşlara sunulan bu hizmet, başvuru yapmadan alınmıyor. Ayrıca başvuru yapacak olan kişiler, kredi notuna göre sonuç alacak. Bankanın uyguladığı şartlara uygun olan ve bankanın istediği kriterleri karşılayan kişiler, 10 maaş avans limitlerinden faydalanacaklar...

Ziraat Bankası yaptığı bu kampanyada özellikle maaş alan kişilerin kendi bankasından maaş alması durumunda işlem yapacak. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız 10 maaş avans için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Banka şubelerinden işlem yapacak olan kişiler, gerekli belgeleri temin ettikten sonra işlem yaparak kredi kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası tarafından yapılacak başvuru sonrasında banka sizin kimlik numaranız ile değerlendirme yapacaktır. Ziraat Bankası değerlendirmesi kısa sürecek ve sizin geçmiş banka siciliniz incelenek. Kırmızı kalem veya kara liste müşterisi olmanız durumunda maalesef onay alamayacaksınız.

Başvurular Bankadan ve İnternetten Yapılacak...

Ziraat Bankası 10 maaş avans kredi için başvuru yapmak istiyorsanız ve emekli maaşınız Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, banka şubelerine sadece kimlikle giderek işlem yapabilirsiniz. Başvuru formunu doldurduktan sonra sizlere sonuç verilir ve onay alırsanız kredi kullanırsınız. Ziraat Bankası ayrıca kredi alacak olan kişilere internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkanı sunuyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesine girerek buradan kredi kampanyasını seçip, başvuru yapabilir sonucunu da cep telefonunuzdan öğrenebilirsiniz. Banka hesabı olan ve düzenli internet bankacılığı kullanan kişilerde online olarak bankadan mobil uygulama ile kredi başvurusunda bulunabilir...