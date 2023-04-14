Ziraat Bankası ve Vakıfbank banka hesabı olanlar için uyarı var! Bankadan ödeme almak isteyenler hemen işlem yapacak!

Ziraat Bankası ve Vakıfbank nakit ihtiyacı olan kişilere yeni bir ödeme haberi verdi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank nakit kredi almak isteyenler için yaptığı bu kredi kampanyasında başvuru yaparak ödeme alacak olan kişilere, 5 dakikada 50 bin TL ödeme vereceğini açıkladı. Kredi alacak kişiler, bu kredileri hesaplarına atabilecekler ve bu kredileri hemen aynı gün içinde ödeme olarak kendilerine verecektir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı, banka bu kişilere 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi vermektedir. 50 bin TL kredi ödemesi almak istiyorsanız, düşük faizli olarak bu bankadan işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi başvurusu

Bankadan kredi başvurusu yapmak için şubelere gitmenize gerek yok. Banka mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere, düşük faizli işlem yapacaklardır. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan kişilere 5 dakika içinde sonuç alabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank nakit kredi kullanmak isteyenler için bu krediyi hemen sonuçlandırıyor.

Emekliye başvuru imkanı!

Emekli olan kişilerde bu 2 bankadan ödeme alabilir. Emekli maaşlarına göre Ziraat Bankası ve Vakıfbank maaşlarının 20 katına kadar kredi verilecektir. Bu krediler 5 dakika içinde sonuçlanır ve emekli maaşlarınıza göre ödeme alırsınız. Emekli maaşlarına göre kredi kullanmak isteyenler, Ziraat Bankası ve Vakıfbank şubelerine giderek, emekli maaşlarını taşıyabilir ve bu bankadan kredi kullanabilirler.