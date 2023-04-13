Cumhurbaşkanı Açıkladı: Devlet Destekli 10.000 TL Ödeme Bu Hafta Ödenecek!

Kamu bankaları tarafından verilecek olan 10000 tl devlet destekli kredi kampanyaları ile birlikte yeni bir duyuru paylaşıldı. Nisan ayı içerisinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için devlet destekli olarak kredi kampanyaları önemli bir rol kazandı. Bankaların yapmış oldukları kredi kampanyalarında faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle vatandaşlar, devlet destekli olarak düşük faizli kredi kampanyalarına katılmak istiyor.

Ülkemizde bulunan kamu bankaları tarafından yapılan kampanyalarda, devlet destekli olarak sizlere, ödemeler verilmektedir. Emekli olan sigortalı olarak çalışan esnaf olan bir çiftçi olan herkes başvurularını gerçekleştirerek, kamu bankaları üzerinden devlet destekli ihtiyaç kredileri istedikleri zaman kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan son kredi kampanyasında ise nakit ihtiyacı olan kişilerin başvurularını gerçekleştirecek olmaları durumunda Cumhurbaşkanı destekli yeni bir kredi paketi açıklandı.

Ziraat Bankası 10.000 TL kredi

Ziraat Bankası 10.000 TL devlet destekli olarak kredi kampanyası başlatmıştır. Bu krediyi daha önce bireysel müşterilere verilmiştir. Şimdi ise artık ticari müşterilere de Ziraat Bankası devlet destekli 10.000 TL kredi vermektedir.

10.000 TL devlet destekli kredi başvurusu için size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebiliyorsunuz. Çiftçi olan vatandaşlar bu kredileri faizsiz olarak kullanabileceklerdir.

Ayrıca esnaf olan vatandaşlarımız da 10.000 TL nefes kredisini 6 ay ertelemeli olarak toplamda 36 ay vadeli kullanabilirler. Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı daha düşük faizlerle sizlere kredi imkanı sağlayacaktır.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de devlet destekli 10.000 TL nefes kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Yaptığınız başvuru genel müdürlük onayı alabilirsiniz.