Ziraat Bankası ve QNB Finansbank 20.000 TL Ödeme Yapacak! Nakit İsteyenlere Hemen Çözüm Olacak. Ziraat Bankası ve Finansbank tarafından 20.000 TL'ye kadar yapılacak olan bu ödemelerde, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara gelir belgesiz olarak takip imkanı sunulacak. İhtiyaç kredisi olarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 20.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapılacak ve sizler, kredi kullanmış olmanız durumunda 36 ay vadeye kadar hemen ödeme tablosu oluşturacaksınız.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, ihtiyaç kredisi kampanyalarında güzelleme yapan kamu bankaları ve özel bankaları tarafından yapılan bu işlemlerde 20000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilerin 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenecekleri yeni kredi kampanyası duyurusu yapıldı.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için öncelikli olarak bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası için başvuru yapacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilecek ve nakit işlemleri için hemen kredi hesabına para yatırabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler en yakın banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi için başvurusunda bulunabilir ve nakit kredi kullanabilir. Ziraat Bankası, özellikle emekli olan vatandaşın için başlattığı bu kampanyada, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başvuruları internet bankacılığı üzerinden de alacağını duyurdu. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlara e, Ziraat Bankası, ayrıca, müşteri hizmetleri numarası ve resmi internet sitesi üzerinden de 20000 TL nakit kullandırmaktadır.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına göndererek başvurusunu gerçekleştirebilir. QNB Finansbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilere SMS ile kredi onayı almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek, 20000 TL gelir belgesiz olarak onaylı Mesaj ile kredi kullanımına gerçekleştirebilir. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde banka müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır. QNB Mobil uygulama üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin banka hesapları olması durumunda hesaplarına aktaracakları bu para ile birlikte hızlı bir şekilde sonuç alabilir.