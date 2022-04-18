Resmi Gazetede Yayınlandı! Emeklilere Rekor Zam Geliyor! Bayram İkramiyeleri Zammı Ne Kadar Olacak? Sabah saatlerinde emekli vatandaşları sevinçten havalara uçuracak zam müjdesi geldi. Beklenen gün geldi çattı! İşte o tarih… Emekli vatandaşlara bayramda verilecek ikramiyenin her sene enflasyon oranında artırılması hedefleniyor.

Enflasyon oranında bir artış meydana gelmesi halinde Ramazan Bayramında 1100 TL olan ikramiye tutarının en az 1500 TL olması bekleniyor. Son dönemlerde enflasyonun artması ile beraber emekli vatandaşların aldıkları maaşlar yetmiyordu. Bir arayış içinde olan emeklilerden bazıları banka kredilerine başvururken aslında bunun da çare olmadığını taksitlerin üst üste binmesinden sonra anlıyordu.

Her sene Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde emekli vatandaşlara ödenen emekli bayram ikramiyesi önce 1000 TL şeklinde veriliyordu, sonra 1100 TL'ye çıkarıldı en son geldiğimiz noktada rekor bir zam yapılması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi veriliyor. Böylece bayram ikramiye bir tek dosya üzerinden ve 1 adet olacak şekilde veriliyor.

Sıraya Göre Ödenecek

Emekli Bayram ikramiyeleri bayramdan önceki hafta içerisinde ödenmektedir. 2 ile 4 Mayıs tarihleri arasında Ramazan Bayramı'nın kutlanması olacağı için ödemelerin en geç 25 ile 30 nisan tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Emekli vatandaşlara T.C kimlik numaralarının son rakamına göre ödeme gerçekleştirilecek.

Emekli Bayram İkramiyesi Dini Bayramlarda Şu Anda 2.200 TL Olacak Şekilde Veriyor

Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL ve Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL olacak şekilde toplamda 2200 TL'lik bir ödeme emekli vatandaşlara veriliyor. Bu rakamın arttırılması ise şu anda gündemdeki yerini koruyor. Kaç TL olacağı ile alakalı çalışmalar sürüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl kaç TL olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.