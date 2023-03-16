Ziraat Bankası ve PTT, Emekli Olan kişilere kampanya başlattı: Emekli maaşlarınıza ek 100.000 TL daha ödeme!

Ziraat Bankası ve PTT üzerinden emekli olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başladığı açıklandığı nokta ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekliler için uygun faiz oranları ile birlikte verilecek kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlar nakit kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilecekler ve ihtiyaç kredisi olarak hesaplarına bu ödemeleri istedikleri zaman yatırabileceklerdir.

PTT ve Ziraat Bankası üzerinden başlatılan emekli kredi kampanyasında İhtiyaç Kredisi olarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara emekli maaşı hesapları üzerinden 100 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verilmektedir.

Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsunuz nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman Bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte banka şubeleri üzerinden ve banka internet siteleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler ve nakit Kredi alabilmektedirler. nakit ihtiyacınızın olması durumunda şubeler üzerinden de yapacağınız bu Kredi başvurularında 100 bin TL kredi ödemesi olmaları durumunda ihtiyaç kredisi başvuruları 24 ay vadeli olarak hem ihtiyaç hem de borç kapatma Kredisi olarak verilmektedir.

PTT üzerinden emekli kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar emekli maaşı hesapları üzerinden işlemlerini yapabilirler ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler. PTT üzerinden emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız 100.000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olarak Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilir ve nakit kredi ödemeleri de uygun faizlerle hemen aynı gün içinde yapılmaktadır.

PTT emekli kredisi kampanyası aynı zamanda Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da verilmektedir. PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 30 50 numarasına mesaj gönderin ve Cep telefonunuz üzerinden sms ile ne kadar onay aldığınızı PTT üzerinden görün.