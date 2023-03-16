Resmi gazetede yayımlandı! 10 milyon üzerinde olan emekliyi ilgilendiriyor, Sizde özel ödeme alın!

Resmi gazetede yayınlanan Açıklama ile birlikte emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için 10 milyon üzerindeki emekliyi de ilgilendiren bu özel ödeme ile ilgili duyuru paylaşıldı. emekli maaşı hesabınız üzerinden özel ödeme alabileceğiniz bu kampanyalar kamu bankaları tarafından devlet destekli olarak sunuluyor ve nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödeme verilerek kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alıyor olmanız durumunda sizler için verilecek olan özel ödemeler 50 bin TL'ye kadar kredi limiti olarak sizlere sunulmaktadır.

Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi işlemleri yapılacak ve ödemeler de banka şubelerine gitmeden vatandaşlara hızlı bir şekilde verilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi almak isteyen tüm vatandaşlar başvuru yaparak bu bankalar üzerinden gerçekleştirilen Kredi kampanyalarına katılabilirler ve nakit kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte vatandaşlara sunulmaktadır. emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi ödemeleri banka hesapları varsa internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme verecek olan bu bankalar 3 ay ertelemeli olarak da sizlere Kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte devlet destekli olarak alacağınız tüm krediler sizlere hemen aynı gün içinde ödeme olarak geri gelmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan Kredi hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.