Ziraat Bankası ve İş Bankası yeni bir konut kredisi kampanyasına başladı, Ev sahibi olmak isteyenler hemen sonuç alacak

Ziraat Bankası ve İş Bankası yeni bir konut kredisi kampanyasına başladı. Uygun faizler ile bu krediye 120 ay vadeye kadar alabilirsiniz.Ziraat Bankası ve İş bankası ülkemizde kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ilk tercih edecekleri bankalardan iki tanesi olmaktadır. Bu iki bankada köklü olmasından dolayı ve kamu destekli olmaları banka arayışı olanlar için ilk tercih sebepleri olmaktadır.

Sizler de eğer bir konut kredisi alacaksanız, bu 2 banka üzerinden yapacağınız konut kredisi başvurunuz ile yeni bir ev sahibi olabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda, Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinden kredi onayı alabilir ve onaylanan kredi sonrası ekspertiz değerine göre konut kredisi kullanabilirsiniz.

Konut kredisi almak için başvuru şartları nelerdir?

Konut kredisi almak için başvuru yapacak olan müşteriler bazı şartlara uygun olmaları gerekiyor. İhtiyaç kredilerinde olduğu gibi konut kredilerinde de banka politikaları çok önemlidir.

Kredi notunuz yüksek olması, banka siciliniz temiz olması ilk aranan şartlardır. Ayrıca konut kredisi kullanacağınız içinde, gelir durumunuz ve evliyseniz eşinizin durumu da çok önemli olmaktadır. Konut kredileri bildiğiniz gibi alacağınız evin ekspertiz değerine göre verilir. Sizin aldığınız fiyat üzerinden değil bankanın belirlediği ekspertiz değerine göre kredi onayı alabilirsiniz. Konut kredisi alacak olan kişiler bu şartlara uygun olmaları durumunda en fazla 120 ay vadeye kadar İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanabilirler. Kredi kullanan kişiler ilk 3 ay taksit ödemesini de yapabilmektedir.

Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu ve faiz oranları

Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu banka şubelerinden yapılıyor. Kimlik, gelir belgesi ve tapu belgeleriniz ile birlikte size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek buradan Kredi başvurunuz hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Banka şu an için kredi faiz oranlarında yüzde 1.65 oranında bir faiz uygulamaktadır.

100.000 TL kredi aldığınızda 120 ay vadeli ödemeniz 1919 TL olarak ödenmektedir. Kredi başvurusu yaptığınız zaman bu faiz oranlarından daha düşük işlem yapmak istiyorsanız. Bankanın müşterisi olmanız ve bu bankadan bir maaş almanız gerekmektedir.

İş Bankası konut kredisi başvurusu ve faiz oranları

İş Bankası Aralık ayında konut kredisi faiz oranlarında güncelleme yapmıştır. yüzde 1.35 faiz oranı ile sizlere yeni bir kredi kampanyası başlatmıştır.

120 ay vadeye kadar verilen bu kredileri başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın İş Bankası şubesine gidebilirsiniz. 100.000 TL kredi kullanacak olan kişiler, 1.35 faiz oranı ile birlikte 120 ay vadeli aylık ödemeleri 1688 TL olmaktadır.