Önemli Duyuru! Kredi ödemesinde zorlananlara borç kapatma kredisi verilecek, Kampanya bugün başladı. Sizlerde borç kapatma kredisi alarak hemen tüm borçlarınızı tek yere toplayabilirsiniz.

Borç kapatma kredileri genellikle müşterilerin ödeyemedikleri kredi ve kredi kartı borçlarını kapsayan kredi kampanyasıdır. Sizde eğer bir bankadan ihtiyaç kredisi kullandıysanız ve bu krediler de ödeme sıkıntısı yaşıyorsanız maalesef kredi notunuza olumsuz olarak etki edecektir.

Bu durumda yapabileceğiniz tek şey bankalardan kapatma kredileri alarak tüm banka borçlarınızı tek bir bankaya toplamanızdır. Borç kapatma kredisi olarak verilen bu kredi kampanyaları genellikle her bankada yapılmakta olup çeşitli faiz oranları ile birlikte müşterilere sunulmaktadır.

Borç kapatma kredilerinin kullanmak istiyorsanız güncel borçlarınızı kapatmak için bu krediyi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusu

Düşük faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeye kadar borç kapatma kredisi alabileceğiniz bankalardan bir tanesi Ziraat Bankası olmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler, 100.000 TL'ye kadar tüm banka borçları için bu kredileri kullanabilirler. Kredi onayı aldıktan sonra banka sizin sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatan kredi verecektir. Bankalar bu tarz kredilerde konut kredisi veya taşıt kredisi gibi kredilerinizin kapatması için sizlere kredi imkanı sağlamamaktadır. Uygun faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorsanız, kamu Bankası olan Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank borç kapatma kredisi kampanyası

Kredi borçlarını ödeyemeyen kişiler Denizbank üzerinden 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen ne kadar onay alacağınız söyler ve bu onay dahilindeki tüm banka borçları kapatılır. Denizbank borç kapatma kredileri emeklilere ve çalışan müşterilere verilmektedir. Emekli olan kişiler ise bu bankaya maaş taşıması durumunda kredilerinin kullanabilirler.

Denizbank borç kapatma kredisi başvurusu yaptıktan sonra 36 ay vadeye kadar kredi seçeneklerinden birini seçebilir ve ilk taksit ödemenizi dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak da yapabilirsiniz. Kredi başvurusu onaylanan müşteriler aynı gün içerisinde işlem yapmaya başlarlar.

ICBC Bank borç kapatma kredisi

100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi alabileceğiniz bankalardan bir tanesi de iyi ICBC Bank'tır. Bu banka üzerinden 100.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda sizin kredi notunuza göre faiz oranı uygulayıp tüm banka borçlarınızı hesaplandıktan sonra kredi onayı vereceklerdir. Alacağınız kredilerde sadece banka borçlarımız için kapatma kredisi uygulanır. Üzerine bir ihtiyaç kredisi kullanamazsınız. Kredi kullanacak olan kişiler en yakın banka şubesine gittikten sonra kimlik ve gelir belgesini vererek buradan kredi başvurusu yapabilir. Çalışan kişilerin en az 3 aylık sigortası olması durumunda banka kişilere onay verir. Ayrıca bankaya gerekli teminatları sağlamanız durumunda da sizlere ipotek karşılığında yüksek limitli kredilerde veren bir bankadır.