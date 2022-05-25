Emekliye ödeme emri bugün öğleden sonra başladı! Sıkıntı yaşayan emekli hemen onay alacaktır dendi

Emekli olan kişiler 15 bin TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecek. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 15.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak ödeme alacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme verilecek. Para sıkıntısı, geçen emekler için başlatılan bu kampanyada, gelir belgesi olarak işlem yapılacağı için emekli olan vatandaşların bu bankalar üzerinden emekli maaş alması istenmektedir. Emekli maaşınızı bankalar üzerinden alacaksınız başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini gelir belgesi olarak kullanabilir ve 15 bin TL üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız da başvurunuzu daha yüksek limitlerde yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, emekli olmaları ile birlikte 75 yaşını aşmaması gerekiyor.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden yapabilmektedir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunu internet sitesi üzerinden yaparak hızlı bir şekilde işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

Emekli maaş hesabı üzerinden Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kullanacak olan kişilere ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

15000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu ayrıca banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte yapabilir veya bu bankadaki hesap numaranız üzerinden alacağınız şifre ile birlikte mobil uygulama üzerinden 7 gün yirmidört saat yapabilirsiniz.